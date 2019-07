’Scheur in Apple-verkopen’

Apple was ooit het grootste technologiebedrijf ter wereld met als eerste een waarde die de $1000 miljard oversteeg. Inmiddels is de waarde naar $915 miljard gedaald.

Apple loopt in verkopen achter bij Samsung, maar de marge per Apple-toestel is veel hoger. Ⓒ AFP

Door de handelsoorlog tussen de VS en China, en de afkoeling van de economie wereldwijd, houden Apple-kopers de hand op de knip.

Die teleurstellende trend zette dit voorjaar al in.

Volgens analisten van Rosenblatt Securities is de terugval in vraag naar iPhones vrij fundamenteel aan het worden.

De komende „zes tot twaalf maanden” volgt een „structurele verslechtering” in verkopen, denkt Rosenblatt daarom.

Sinds 1997 zijn er, inclusief die van Rosenblatt, nog nooit zoveel verkoopadviezen voor Apple gekomen, aldus Bloomberg over de vijf ’sell’-adviezen die het technologiebedrijf nu kent.

Waar de iPhone-verkopen „zullen teleurstellen”, zullen orders voor de iPad afvlakken.

Tegenvallers

De groei die andere producten zoals de HomePod, AirPod en iWatch bieden kunnen nooit de verkoopdip in smartphones opvangen, aldus Rosenblatt.

De iPhone is de grote omzet- en winstmaker van de reus uit Cupertino.

Apple stopte in juni met de iTunes-verkopen, achttien jaar na oprichting van de digitale mediaspeler en bibliotheek.

Om zijn kosten te drukken, verplaatst het een deel van de productie naar China. Daarnaast werkt het aan een herstructurering van de productie.

Boetes en claims

Apple boekte het laatste kwartaal een stijging in verdiensten uit services. Die inkomsten zullen afgelopen kwartaal eveneens zijn afgenomen, aldus Rosenblatt. Ondertussen ging het aandeel zo’n 18% omhoog sinds een dip in juni.

Apple is momenteel als aandeel minder in trek omdat het mogelijk boetes van de Amerikaanse overheid kan krijgen, na klachten over misbruik van zijn marktmacht als grootste leverancier in de VS.

Daarnaast mag Apple aansprakelijk gesteld worden door consumenten en bedrijven die vinden dat zijn Apple Store concurrentie buiten de deur heeft gehouden, waardoor klanten teveel betaalden voor bijvoorbeeld apps.

Voor veel beleggers is ook het vertrek van hoofd desigh Jony Ive een slag geweest. Hij was jarenlang de motor achter het minimalistische design van de iPhone en alle daarop volgende producten.