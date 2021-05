’Britse defensienota vol Brexitretoriek’

Voormalig NAVO-coryfee Jamie Shea sprak op een forumdiscussie van de Atlantische Commissie: „De nieuwe Britse veilgheidsstrategie dient om het publiek enthousiast te maken over Brexit.” Ⓒ Foto ANP/HH

We kennen hem nog uit 1999 toen hij als NAVO-woordvoerder op tv uitleg gaf over de bombardementen op Belgrado: de Britse defensiespecialist Jamie Shea. Zijn haar was inmiddels grijs en hij droeg een bril, zo bleek tijdens een forum van denktank Atlantische Commissie.