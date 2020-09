Olieprijs zakt onder $40: tanken goedkoper

Brent verloor dinsdag bijna 5,5% en kwam in prijs net onder de $40 per vat van 158,9 liter. Amerikaanse WTI-olie daalde met 8% tot $36,60 per vat.

Daarmee kwam een einde aan de stevige opleving die door het zwarte goud in de voorbije maanden werd ingezet.

De adviesprijs aan de pomp, die alleen als richtpunt geldt en geen garantie is, biedt volgens de site van belangenvereniging United Consumers vandaag 6 cent daling tot €1,679 per liter. Diesel zakt 5 eurocent tot €1,271 per liter.

De Franse minister van gezondheidszorg Olivier Veran waarschuwde dinsdag voor de ’zorgwekkende’ ontwikkelingen met het coronavirus. Het Verenigd Koninkrijk meldde, na aanhoudend hoge aantallen besmettingen, aanvullende beperkingen te overwegen.

De lockdowns hebben in de eurozone al voor een teruggang van het bbp-cijfer van 11,8% in het tweede kwartaal gezorgd. In zuidelijke eurolanden zitten nog veel bedrijven op slot. Met minder vraag, zorgt de productie vanuit kartels als OPEC tot prijsverlagingen.

Ook het nieuws van maandag dat oliereus Saudi Aramco zijn prijzen voor de leveringen van olie naar Aziatische klanten sterker heeft verlaagd dan werd verwacht, speelde de olieprijs flink parten.

De prijzen voor Amerika werden voor het eerst in zes maanden neerwaarts bijgesteld. Met de stappen van Aramco lijkt de vraag naar olie vanuit deze grote regio’s tegen te vallen.

Gebukt onder malaise

De Brent-prijs heeft na het dieptepunt van eind april met een prijs van onder de $20 per vat in de voorbije maanden nog een krachtige herstelbeweging laten zien. Het versoepelen van de beperkende coronamaatregelen in veel landen gaf een flinke stimulans aan de vraag naar olie. Het verlengen van de productiebeperking bij leden van oliekartel OPEC droeg eveneens bij aan de stevige opleving.

Vooral de grote oliebedrijven gaan zwaar gebukt onder de aanhoudende malaise op de oliemarkt in reactie op de coronacrisis. Begin dit jaar werd er nog meer dan $60 neergelegd voor een vat Brent-olie.

Bij de pomp is de benzineprijs in de voorbije maanden flink opgeveerd met een adviesprijs van €1,68 voor een liter Euro95. Begin mei was er nog een terugval naar €1,56.