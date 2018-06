'Beursgang voor verhandelbaarheid ForFarmers'

De mogelijke gang naar de beurs is niet bedoeld om extra kapitaal op te halen. Het bedrijf heeft daar op dit moment geen noodzaak toe, aldus Roelofs. Een algemene vergadering van aandeelhouders van ForFarmers zou overigens een definitief besluit moeten nemen over een beweging naar de beurs.

Er zijn geen termijnen afgesproken over wanneer deze vergadering kan worden gehouden. ,,Het bedrijf moet daar zelf een beslissing over nemen'', zei Roelofs. Hij verwacht dat 95 procent van de aandelen in ForFarmers vrij verhandelbaar zal zijn als het zover komt.

Voorwaarde

Voor de ledenraad is het belangrijk dat de zeggenschap van de coöperatie in ForFarmers behouden blijft. Dat is ook als voorwaarde gesteld voor een eventuele gang naar de beurs. De zeggenschap kan volgens Roelofs onder meer worden gewaarborgd door het uitgeven van prioriteitsaandelen, het oprichten van een beschermingsstichting en/of het benoemen van leden in de raad van commissarissen.

ForFarmers, een van de grootste veevoerbedrijven van Europa, draaide in 2012 een omzet van bijna 2,6 miljard euro. De nettowinst lag op ruim 53 miljoen euro, onder meer door een eenmalige bate van 13 miljoen euro. Het aantal werknemers stond op bijna 2200, ruim tweeënhalf keer meer dan in 2011. Het bedrijf heeft 40 productielocaties in Nederland, België, Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

De groei van ForFarmers werd onder meer gestimuleerd door de overname van de mengvoerleverancier Hendrix van Nutreco begin 2012. ForFarmers betaalde toen 92,5 miljoen euro voor Hendrix.