VEB: kleine beleggers uitgestoten na machtsstrijd B&S

Grootaandeelhouder Willem Blijdorp (tweede van links) bij de beursintroductie in 2018. Ⓒ Euronext

Amsterdam - De minderheidsaandeelhouders in B&S Group worden door grootaandeelhouder Willem Blijdorp ’opportunistisch’ uit het bedrijf gestoten. Dat meldt de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) in een felle brief aan de raad van commissarissen, die ook voor een deel op de schopstoel zit.