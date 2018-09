S&P optimistischer op Cyprus en Spanje

Volgens S&P zijn de directe risico's ten aanzien van de hervormingen die Cyprus moet doorvoeren afgenomen en is daarmee ook de kans geslonken dat het land zijn schulden niet op tijd of onvolledig aflost. Bovendien verwacht de kredietbeoordelaar dat de economie minder sterk zal krimpen dan eerder werd gevreesd. De Cypriotische economie slonk in het derde kwartaal 5,5 procent op jaarbasis, de sterkste terugval binnen de eurozone.

S&P voorzag in juni een economische krimp van 14 procent in 2013, maar heeft dat bijgesteld naar krimp van 8 procent en nog eens 6 procent volgend jaar. Wel wijst de kredietbeoordelaar op een aantal onzekerheden. Zo heeft de Cypriotische bevolking vrijwel geen financiële is de schuldenlast van het bedrijfsleven met 160 procent van het bruto binnenlands product hoog en blijft de werkloosheid stijgen.

Geleidelijke opleving

Spanje is er in geslaagd haar schuldpositie te verbeteren dankzij een geleidelijke opleving van de economie. Hervormingen en Europees beleid zijn het land ook ten gunste gekomen, aldus S&P. De rating blijft BBB- omdat de schulden van Spanje aan het buitenland nog altijd hoog zijn en de economische groei in de jaren 2013 tot en met 2016 laag zal zijn.

S&P denkt dat de Spaanse economie dit jaar 1,2 procent zal krimpen om daarna langzaam te herstellen. De kredietbeoordelaar rekent op een groei van 0,8 procent in 2014 en 1,2 procent in 2015 met name dankzij een ,,robuuste'' export. De onzekerheden zijn ook in het geval van Spanje druk op de besteedbare inkomens, een hoge werkloosheid en bezuinigingen.