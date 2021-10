Besi blijft optimistisch over chipmarkt

Financieel

Philips geraakt door terugroepactie en problemen in toeleveringsketen

Philips had het afgelopen kwartaal last van de wereldwijde problemen in de toeleveringsketen. Daarnaast kampt het zorgtechnologiebedrijf nog steeds met een grote terugroepactie van slaap- en ademhalingsapparatuur. De omzet van Philips daalde daardoor in het derde kwartaal.