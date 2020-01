Nieuw energielabel huizen later ingevoerd

Het label wordt nu op 1 januari 2021 ingevoerd, heeft minister Raymond Knops (Wonen) aan de Tweede Kamer laten weten. Het nieuwe energielabel geeft volgens het ministerie een genuanceerder beeld van de energieprestatie van een huis of gebouw.

Vereniging Eigen Huis (VEH) riep het ministerie eerder op het plan voor het nieuwe label te schrappen omdat het duurder en omslachtiger is dan het huidige energielabel.

Een energielabel is verplicht bij verkoop of verhuur van een woning of appartement en is tien jaar geldig.