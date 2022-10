Premium Het beste van De Telegraaf

Start-ups oceaan over voor durfkapitaal: ’Nederlanders te terughoudend’

Door Gabi Ouwerkerk Kopieer naar clipboard

Arosha Brouwer (r.) en Lucy Howie hebben het gerenommeerde Y Combinator acceleratorprogramma doorlopen voor hun anti-burn-out-start-up Quan. Ⓒ EIGEN FOTO

Amsterdam - Met hun laatste spaargeld en een businessplan op zak vertrokken twintigers Rick Lamers en Yannick Perrenet in januari 2020 naar San Francisco. Doel: $500.000 ophalen bij investeerders. „We hebben in twee maanden tijd zeker tachtig investeerders gesproken”, blikt Lamers terug. „De eerste vijf weken kregen we alleen maar ’nee’ te horen, maar toen de eerste investeerder aan boord was, konden we kiezen.”