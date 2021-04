Geleerden vergaderen op historische grond

Dit keer was niet het door Hendrik Berlage ontworpen Jachthuis Hubertus de vergaderplek maar het splinternieuwe Park Paviljoen van de architecten Willem-Hein Schenk en Job Floris.

Bodem

De aanwezige geleerden buigen zich al vijf jaar over de vraag of de verzuring van onze bossen een halt kan worden toegeroepen door steenmeel op de bodem te strooien. In een speciaal symposium bespraken zij de resultaten.

Vulkanisch

Steenmeel is gemalen vulkanisch gesteente dat ervoor zorgt dat mineralenstand in de door stikstof en mest verzuurde bodem wordt hersteld. „Hierdoor is het probleem niet opgelost maar beter iets dan niets”, zei ecoloog Joost Vogels van Innovatiecentrum Bargerveen tijdens de borrel na afloop. Hij brengt al vijf jaar de effecten van steenmeel op de verdroogde heiden in kaart.

Veluwebedrijfshoofd Jakob Leidekker en zijn collega Leontien Krul tussen projectleiders Gerard Koopmans (l.) en Leon van den Berg.

Wat vroeger zure regen heette, wordt nu het stikstofprobleem genoemd. Maar stikstof is toch ook goed voor de natuur? „Ja, maar niet te veel”, antwoordde Maaike Weijters van Onderzoeksinstituut B-Ware. „Eigenlijk lijdt de natuur aan obesitas”, lachte de bekende Wageningse stikstofprof Wim de Vries.

Symposiumvoorzitter Theo Spek, hoogleraar landschapsgeschiedenis in Groningen, erkende dat de natuur in Nederland behalve door stikstof ook onder druk staat door de behoefte aan nieuwe huizen: „Maar bouw die nou vooral in de toch al volle Randstad en juist niet in het noorden, zoals de provincies daar willen”, waarschuwde hij. „En evenmin in het midden, oosten of in Limburg. „Dan houden we daar mooi landschap over en kan de randstedeling dáár recreëren.”

Promovenda Sylvana Harmsen tussen heidespecialist Joost Vogels (l.) en dierenecoloog, prof. Henk Siepel.

Wolven

Promovenda Sylvana Harmsen werkt dagelijks in park De Hoge Veluwe aan haar promotieonderzoek naar de effecten van steenmeel op herten en bomen. Last van de wolven die daar sinds kort rondwaren, heeft ze niet. „De kans dat jij binnenkort een coronaprik krijgt is groter dan dat je daar een wolf tegenkomt”, lachte prof. dierecologie Henk Siepel op het zonnige balkon van het Park Paviljoen. „En die inwoner van Bennekom dan, die een foto heeft gemaakt van een wolvin die op haar dooie akkertje over het plaatselijk fietspad liep?”, vroeg hoofd bedrijfsvoering Jakob Leideker. „Dat is een uitzonderlijk toeval”, vond de prof.