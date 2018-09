Waardevaste belegging

De laatste jaren zou hout al een prima belegging zijn geweest, staat in Beleggers Belangen van vrijdag 22 november. De Amerikaanse houtprijs is sinds begin 2010 met ruim 75% opgelopen en ETF’s die bosgrondexploitanten volgen, staan 50% hoger. Met hout werkt de tijd in het voordeel van de belegger. De meeste boomsoorten moeten tien jaar groeien voordat het lucratief wordt om ze te kappen. Een constante stroom inkomsten is er in die jaren niet, maar daar staat tegenover dat er met kappen kan worden gewacht tot de prijs zo aantrekkelijk mogelijk is. Een groot voordeel ten opzichte van een belegging in grondstoffen; die valt of staat met de kwaliteit van de oogst. Vraagaanjagers Twee factoren maken de vooruitzichten voor hout de komende jaren uitstekend. In China zijn de afgelopen jaren zo veel bomen gekapt voor allerlei bouwprojecten, dat het land wel ongeveer door zijn voorraad heen is. De komende jaren is China wat hout betreft afhankelijk van import uit met name de VS. De Amerikaanse houtuitvoer naar China is de afgelopen zes jaar vertienvoudigd. In de VS zelf speelt de huizenmarkt een rol. Die heeft jarenlang op zijn gat gelegen, maar toont voorzichtige tekenen van herstel. Door de bevolkingsgroei en andere demografische ontwikkelingen zijn de komende jaren 1,2 miljoen nieuwe woningen per jaar nodig. Dat quotum wordt nog bij lange na niet gehaald, dus vroeg of laat zal een flinke inhaalslag moeten worden gemaakt bij de woningbouw. Munt slaan Voor de belegger zijn er verschillende manieren om munt te slaan uit de vraag naar hout (of uit een krimpend aanbod door bijvoorbeeld houtziektes; dat drijft de prijs immers sterk op). In Nieuw-Zeeland kopen veel mensen als onderdeel van hun oudedagsvoorziening een stuk land en beplanten dat met bomen. Een methode die in overvol Nederland niet ideaal is, gezien, de hoge grondprijzen. Beleggen in een of meerdere bosexploitanten kan een prima rendement opleveren. Er is een keur aan bedrijven dat een goede spreiding heeft over verschillende regio’s en ook over verschillende activiteiten, zoals houtkap, houtverwerking en soms zelf huizenbouw. Deze, meestal Amerikaanse, bedrijven betalen over het algemeen ook prima dividenden uit. Nadeel: de prijs van de aandelen is er ook naar. ETF’s en fondsen Het Pictet Timber Fund is het enige fonds dat zich volledig op de houtsector richt. Belegd wordt in de hele keten: van de grond waarop de bomen worden geplant, via de ondernemingen die hout verwerken tot de producenten van verpakkingen, of waar het hout dan ook uiteindelijk voor gebruikt wordt. Van de ETF’s waaruit gekozen kan worden is het Guggenheim Timber ETF de beste keuze. Het hanteert strikte regels voor de weging van individuele aandelen en kent een goede geografische spreiding. Wilt u ook wekelijks worden bijgepraat over de beste beleggingskansen? Neem een abonnement.

