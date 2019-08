Banenmotor VS neemt gas terug

Volgens de Amerikaanse ministerie van Arbeid kwamen er in juli 164.000 nieuwe banen bij. Dat was in lijn met de verwachting van analisten. In de voorgaande maand werd het aantal nieuwe banen opwaarts bijgesteld naar 224.000.

De werkloosheid in de VS bleef zoals verwacht ongewijzigd op het zeer lage niveau van 3,7%.

De gang van zaken op de arbeidsmarkt in de VS speelt voor de Federal reserve een belangrijke rol bij het bepalen van het monetaire beleid. Eerder deze week stelde de Fed voor het eerst in jaren de rente neerwaarts bij.