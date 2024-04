Column: ’Op het Damrak wemelt het van bonussen’

De laatste beursgong van 2023 heeft geslagen. Dinsdag wordt het nieuwe beursjaar ingeluid. Een jaar geleden was dat het startsein voor een koersrally van de AEX-index. In de zomer werd een nieuwe top bereikt, op 794,27 punten. En van de daaropvolgende herfstval is de koers geheel hersteld. We staan weer fris aan de start.

© Getty Images In de praktijk lijkt het op het Damrak altijd een kinderfeest.