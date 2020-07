Met het ’ja’ van vakbond FNV leek het erop dat pensioenland een betere periode in zou gaan. Politiek Den Haag was blij. Minister Koolmees (Sociale Zaken) heeft nog een keer de hand over zijn hart gestreken. De kortingsgrens voor 2021 bleef volgens de versoepelde regels op 90%. Komt het dan toch nog goed met de pensioenen?