’Tabaksplant helpt bij vaccin tegen coronavirus’

BAT beweert dat zijn gepatenteerde technologie voor snelgroeiende tabaksplanten een aantal voordelen biedt in het maken van vaccins. Zo kunnen de planten geen ziektekiemen dragen die mensen ziek kunnen maken, en bouwen de elementen die in vaccins gebruikt worden zich sneller op in de planten dan in „conventionele methodes.” Daarnaast is in tegenstelling tot conventionele methodes geen koeling nodig.

Prematuur

Het onderzoek is nog in een premature, pre-klinische fase. BAT hoopt vanaf juni wekelijks tussen de 1 en 3 miljoen vaccins te kunnen produceren als de tests goed gaan en de juiste samenwerkingen kunnen worden aangegaan. BAT zegt dat het de intentie heeft om geen winst te maken over het werk aan een coronavaccin.

KBP valt sinds 2014 onder Reynolds American, een Amerikaanse dochteronderneming van BAT. Die kocht het biotech-bedrijf om elektronische tabaksproducten te ontwikkelen. KBP kwam in 2014 in het nieuws nadat het een effectief ebolavaccin had helpen ontwikkelen.