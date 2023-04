2030 niet langer een breekpunt voor LTO in landbouwakkoord, Agractie: ’heel warrig’

„Het jaartal 2030 kan, maar we moeten dan niet beginnen met gedwongen opkoop en onteigening”, zegt Van der Tak in het radioprogramma. Ook moet er volgens hem een oplossing komen voor PAS-melders, kortweg ondernemers die buiten hun schuld illegaal zijn. „Je zit al in een autonome krimp wat betreft boerenbedrijven en je kunt al zaken oplossen.” Volgens de LTO-voorman heeft het geen zin om te blijven toepen over dat jaartal. „De boer zit al zeven jaar in onzekerheid over zijn erf.”

Opvallend

Een opvallende uitspraak, aangezien Van der Tak zijn boodschap dinsdagmiddag na afloop van de gesprekken over het landbouwakkoord nog herhaalde. „Richten we ons op 2030 of op 2035? Is er wel of geen sprake van gedwongen onteigening van boeren en tuinders vanuit het Rijk? Komt er een alternatief voor de kritische depositiewaarde in de wet én in de vergunningverlening? Je kunt géén akkoord sluiten dat op draagvlak kan rekenen onder boeren en tuinders zolang die vragen niet beantwoord worden.”

Dinsdag werd bekend dat de gesprekken om te komen tot een landbouwakkoord één-op-één verder gaan. De Land- en Tuinbouworganisatie stelde toen een ultimatum: in de week van 8 mei moet er een duidelijk budget liggen om de transitie in de land- en tuinbouw in gang te stellen.

Bekijk ook: Boerenorganisatie LTO gooit flinke steen in Haagse Hofvijver

Bart Kemp tijdens de laatste informatieavond van Agractie over het landbouwakkoord in Putten. Ⓒ ANP

Warrig

Bart Kemp van Agractie vindt het verhaal van Van der Tak ’heel warrig’. „Ik houd mij er aan vast wat boeren willen. En de overgrote meerderheid vindt 2030 niet haalbaar. Dat zijn óók zijn leden.” Volgens Kemp willen boeren ook geen beperking op grond zonder dat er een verdienmodel tegenoverstaat.

Hij zegt te merken dat de actiebereidheid onder boeren weer toeneemt, omdat er maar geen duidelijkheid komt. „Ze zitten al zo lang in een slepende onzekerheid. Toegezegde dingen, zoals het legaliseren van de PAS-melders, gebeuren niet. Het kabinet moet eindelijk helder en concreet zijn.”

Volgens Kemp, die na afloop van de vorige tweedaagse praatsessie afgelopen maart van tafel stapte, zijn ze sindsdien nog geen centimeter opgeschoten. „Wat ik hoor, is dat ze op hetzelfde punt staan als eind januari. Er is weer geen duidelijkheid, en iedereen praat in dezelfde rondjes. Terwijl we op die cruciale punten moeten luisteren naar wat boeren willen. En zij zijn daar heel duidelijk over.”

Henk Bleker na afloop van gesprekken met stikstofbemiddelaar Johan Remkes. Ⓒ ANP

Haagse discussie

„Die hele discussie over 2030 of 2035 vind ik zo’n exclusief Haagse discussie”, zegt Henk Bleker, voormalig staatssecretaris en voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders (NMV). „Iedereen die ervaring heeft met dit soort processen in het landelijk gebied weet dat er geen maat op te trekken is. Het is zo’n van de praktijk vervreemde manier van denken dat je dat allemaal even in een ’wetje’ vastlegt. Zelfs al doe je dat, zal de praktijk zich er niet aan houden.”

Volgens Bleker moeten partijen met het proces beginnen in plaats van praten over wanneer het afgelopen moet zijn. „Je weet toch dat als je een bepaalde kant uit wilt in het gebied, je boeren wel nodig hebt. Het is hún grond, het zijn hún bedrijven en hún koeien. En elke boer heeft een verschillend einddoel. Laat ze maar kletsen over 2030, het is een volstrekte non-discussie.”

Over het landbouwakkoord wil Bleker nog kwijt dat hij vindt dat er veel te veel partijen aan tafel zitten. „Als je iets wilt bereiken, moet je eerst alleen met de landbouwpartijen praten. Daar heb je een conflict mee. De rest spreek je pas aan als je met de landbouwpartijen afspraken hebt. En dan zeggen zij, van de levensmiddelen tot de banken, wat ze willen, en wat ze kunnen bijdragen. Maar ze kunnen niet zeggen wat er op het boerenerf moet gebeuren.”