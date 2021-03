Column: alle beleggers zijn positief

Op de beurs is altijd wel tijd voor een feestje. Ⓒ ANP/HH

Beleggers zijn optimistisch. Vergeleken met een jaar geleden kan het verschil niet groter zijn. Niks schuilen in cash, veilig beleggen in farma, voeding en alles wat lijkt op obligaties. Volgt u de consensus, dan zit u vol in grondstoffen, banken en aandelen. Party time!