Column: metaal moet flexibel blijven

Ook in de metaalwereld is verandering de constante. Ⓒ AFP

China heeft sinds het begin van de 21e eeuw veel invloed op de prijstrends van metaal. Dat blijft voorlopig het geval. Maar de industriële wereld is aan het veranderen. In het komende decennium dienen zich nieuwe uitdagingen voor de metaalmarkten aan. Dat vergt aanpassingsvermogen van alle partijen in de keten. Ook van China.