Ondernemersvraag: kan ik nog onder het UBO-register uit?

Premium Ondernemen

Zeven tips: verduurzamen voor de ene ondernemer lastiger dan voor de ander

Duurzaam ondernemen is niet alleen goed voor de planeet en je bedrijfsimago, maar kan op termijn ook flink kosten drukken. Wat kun je als ondernemer doen om je CO2-uitstoot te beperken? Jacqueline van den Ende is oprichter van platform Carbon Equity, waarmee private investeerders via fondsen in snel...