crisis Oekraïne Records grondstoffenprijzen door Oekraïnecrisis Handelaren gokken op olieprijs van $200, automobilist betaalt de prijs

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

Voor een liter Euro95 betalen automobilisten maandag €2,347. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De benzineprijs steeg maandag naar een ongekende €2,347 per liter Euro95. Dat komt omdat handelshuizen afgelopen dagen met beleggingen inzetten op een olieprijs die eind deze maand boven $200 per vat reikt, tegen $130 op maandag na een stijging van 9%. De prijs van ruwe olie is de basis voor de bezineprijs aan de pomp.