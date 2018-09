Zware tijden voor Nederlandse chemie

De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) maakte dat maandag bekend. De afname is aanzienlijk sterker dan het gemiddelde van de totale Nederlandse industrie.

Daarbij zijn de prijzen met 2 procent gedaald en is ook de uitvoer, goed voor 80 procent van de productie, met 2 procent afgenomen. Chemische ondernemingen zijn bovendien ook somber gestemd over de rest van het jaar. Ruim 80 procent van hen verwacht geen of nauwelijks verandering van het economisch klimaat en slechts 7 procent voorziet een omzetgroei in het vierde kwartaal.

Volgens VNCI-directeur Colette Alma illustreren de cijfers ,,de structureel nadelige positie van de Europese chemiesector''. De sector heeft niet alleen te maken met economisch zware tijden, maar ook met de opkomst van chemische bedrijven in China en de groei van speciaalchemie in het Midden-Oosten. Daarnaast liggen de grondstof- en energieprijzen in Europa flink hoger dan in de VS, dat profiteert van goedkoop schaliegas. In Nederland zijn bovendien de energieprijzen ook hoger dan in veel andere Europese landen.

Volgens Alma ligt de sleutel tot verbetering van de Europese concurrentiepositie in meer samenwerking op industrieel gebied. ,,Dat begint bij een eenduidig Europees energie- en grondstoffenbeleid'', zei zij. Doel daarvan is een gelijk speelveld binnen Europa te creëren, waardoor het continent als geheel de concurrentie met bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Azië beter het hoofd kan bieden.

Ook met nauwere samenwerking binnen Nederland valt nog veel winst te behalen voor de chemische industrie. Alma noemde de benutting van restwarmte voor bijvoorbeeld de verwarming van huizen als voorbeeld. ,,Op die manier kan energie worden gedeeld en dalen de kosten'', zei ze.