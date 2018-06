CPB: wereldhandel groeit

De toename volgt op een daling met 0,9 procent in augustus. Ondanks die daling groeide de wereldhandel in het derde kwartaal met 1,1 procent. Daarmee trok de handel flink aan ten aanzien van het tweede kwartaal, waarin een plus van 0,3 procent werd gemeten.

Volgens het CPB nam vooral de import van opkomende landen in Azië en Midden- en Oost-Europa sterk toe, terwijl ook de Aziatische export groeide. De export van de rijke landen stabiliseerde.

De industriële productie nam in september wereldwijd met 0,4 procent toe, na een groei met 0,3 procent in augustus. In het derde kwartaal steeg de productie met 0,9 procent. Ook die groei was sterker dan in het tweede kwartaal, waarin een plus van 0,6 procent werd gerealiseerd.