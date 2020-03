Virustesters ook bij beleggers geliefd

Ziekenhuizen gebruiken nu nog testen die pas na vele uren een uitslag geven. Ⓒ ANP

Amsterdam - Bedrijven die de komende weken testen beginnen te verkopen waarmee heel snel kan worden vastgesteld of iemand het coronavirus heeft, zijn immuun voor de beursmalaise. Qiagen komt mede vanwege zijn test binnenkort in Amerikaanse handen. En Curetis spuit op de Amsterdamse beurs omhoog omdat zijn test in Europa verkocht mag worden.