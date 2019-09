Nikkei boekt kleine winst

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde uiteindelijk 0,1 procent hoger op 20.649,14 punten. Op macro-economisch vlak bleek dat de Japanse dienstensector in augustus harder is gegroeid dan een maand eerder. Bij de bedrijven won Fast Retailing 0,9 procent. De retailer zag de omzet van zijn kledingketen Uniqlo in Japan in augustus met 9,9 procent stijgen.

Nintendo dikte 2,6 procent aan. Beleggers hopen dat de Japanse maker van computerspelletjes bij de periodieke herziening van de beursindex zal worden opgenomen in de Nikkei. Ook winkelvergelijkingswebsite Kakaku.com (plus 1,6 procent) zal mogelijk promoveren naar de hoofdindex.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,1 procent in de plus en in Hongkong steeg de Hang Seng-index 1,9 procent. Uit cijfers van marktonderzoekers Caixin en Markit bleek dat de Chinese dienstensector afgelopen maand sterker is gegroeid dan in juli. De Kospi in Seoul klom 0,6 procent. De All Ordinaries in Sydney daalde 0,5 procent. De Australische economie groeide in het tweede kwartaal met 0,5 procent ten opzichte van het vorige kwartaal. Het groeicijfer was conform verwachting.