Coronavaccin geeft resultaten Pfizer flinke oppepper

Pfizer verwachtte eerder $26 miljard binnen te halen met de verkoop van de vaccins, maar verhoogde dat met bijna een derde tot $33,5 miljard. Dat komt omdat Pfizer inmiddels contracten voor de levering van 2,1 miljard doses van het vaccin heeft getekend. Pfizer en BioNTech hebben genoeg capaciteit om dit jaar 3 miljard doses te fabriceren.

Hogere omzetverwachting

De gehele omzetverwachting ging omhoog naar tussen de $78 en 80 miljard. In het tweede kwartaal zette Pfizer voor $19 miljard aan omzet in de boeken. Daarvan was net geen $8 miljard afkomstig van het vaccin. Ook zonder de invloed van het vaccin groeide Pfizers omzet echter, met 10%. Met name geneesmiddelen tegen kanker en zeldzame ziekten leverden meer op. De winst in het afgelopen kwartaal bedroeg $5,6 miljard.