Column: Ahold afgrondscenario …..

Op de weekgrafiek is duidelijk zichtbaar dat er vanaf de top op ruim 23,00 in maart van dit jaar een correctie werd ingezet richting de sterk opkrullende gemiddelde lijn.

Deze lijn zou de berentikken rond 21/20 moeten opvangen, maar dat is niet gebeurd. De beren drukten de koers onder de sleepkabel tot de 19,83 steunstreep aan toe, waarna een korte pullback volgde om de gepasseerde SMA lijn als weerstand te testen.

Deze test lijkt succesvol te verlopen want deze week wordt een forse zwarte candle geplaatst. Wat dat betreft is er sprake van een trendwisseling uit het boekje. Maar hoe nu verder?

Afgrond scenario

Volgens de spelregels der trendanalyse zou een proces van lagere toppen en lagere bodems van start moeten gaan zolang de koers onder afgerond 21,00 noteert.

Dit proces krijgt natuurlijk een stevige impuls als deze week de 19,83 steunstreep overtuigend wordt gepasseerd. Dan is een vrije val tot 18+ een aannemelijk scenario met daarna ruimte tot 16,00 en zelfs 14,00.

Maar als het de bulls lukt om de candle body boven de groene streep te houden, dan krijgen ze nog een overlevingskans door op te veren naar de SMA-lijn. Slechts en alleen bij koersvorming boven 21,00 kan het afgrond scenario worden afgewend.

Zijden draadje

Goed, de bulls aan een zijden draadje, hetgeen koren op de molen is van speculatief ingestelde beleggers. Zij zien hun kansen als de bulls boven de groene streep proberen te overleven. Een strak exit-management is hierbij natuurlijk gewenst. Rap draaien en met de beren meehollen is dan het alternatief.

Trendbeleggers zien de verpietering van het speelveld en worden dan ook geacht maatregelen te treffen als het beeld niet opklaart.

Disclaimer:

Nico Bakker is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas Markets (www.bnpparibasmarkets.nl).

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicat