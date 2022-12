Verkoop valt tegen: Amazon wil vliegtuigen vullen met ananas en zalm

Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Een woordvoerder wilde het ontkennen noch bevestigen.

Amazon heeft een vloot van zo’n honderd vliegtuigen in de Verenigde Staten en Europa. Volgens de ingewijden probeert het bedrijf momenteel overbodige ruimte in de vliegtuigen te verkopen. Zo wordt eraan gedacht zalm mee te nemen in lege vliegtuigen die uit Alaska komen, en ananassen uit Hawaii. Hiermee zou het bedrijf in deze moeilijke tijden de winst weer wat kunnen verhogen.

Snel bezorgen

Dankzij de eigen vloot van Amazon Air kan het gigantische webbedrijf, dat het hoofdkwartier heeft in Seattle, bestellingen veelal binnen één of twee dagen bezorgen.

Vanwege de afkoelende economie en een mogelijke recessie moet ook Amazon bezuinigen. Zo wordt ook overbodige ruimte in de distributiecentra verhuurd en worden zo’n 10.000 werknemers ontslagen.