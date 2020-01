Ceo Wijnand Jongen van Thuiswinkel.org. Ⓒ Foto DIJKSTRA

AMSTERDAM - In 25 jaar tijd is zijn de onlineverkopen explosief gegroeid van praktisch nul naar €25 miljard. „Toch duurde het in het begin een aantal jaren voor het webwinkelen op gang kwam”, zegt Wijnand Jongen de baas van thuiswinkel.org, de belangenvereniging van webwinkels waarbij 75% van de online omzet is aangesloten.