'Miljoenenstrop dreigt voor Delta Lloyd'

Een kort geding over de premiestijgingen was aangespannen door de Universiteit Utrecht, supermarkt Dirk van den Broek en het Deventer Ziekenhuis, die de arbeidsongeschiktheid van hun personeel bij Delta Lloyd verzekerd hebben. Enkele bedrijven zagen hun premie verhoogd van 0,5 miljoen euro naar 2,3 miljoen euro per jaar, waarbij de verzekeraar zich beroept op de ’enbloc-clausule’, die eigenlijk bedoeld is voor overmachtsituaties.

De verzekeraar stevent door het verbod af op een verlies van 47 miljoen euro, zo rekende Delta Lloyd volgens de krant tijdens de behandeling van het kort geding voor aan de rechter. Of Delta Lloyd in hoger beroep gaat is nog niet bekend.