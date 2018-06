'Grieken wil versoepeling afbetaling EU'

De premier hoopt op een renteverlaging of langere afbetalingstermijnen, aldus de bronnen. Samaras is in Duitsland om te praten over de economische hervormingen die Griekenland heeft doorgevoerd om de begroting weer op orde te krijgen. Griekenland heeft een schuld van ruim 320 miljard euro, dat is 169 procent van het bruto binnenlands product.

Griekenland heeft schulden uitstaan bij de Europese Unie, het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Centrale Bank.