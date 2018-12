'Frankrijk weet dat er meer hervormd moet worden'

In een interview met het FD zegt Dijsselbloem dat Frankrijk zelf ook weet dat er meer actie moet worden ondernomen. Rehn heeft Frankrijk juist twee jaar uitstel gegeven om het begrotingstekort onder de Europese norm te krijgen.

Uitstel is volgens Dijsselbloem een gunst, geen recht. Volgens de minister, die tevens voorzitter is van de eurogroep, kan Rehn concrete maatregelen eisen van landen, en zijn daar geen aanvullende regels voor nodig. Volgens Dijsselbloem was het ook prima als Rehn extra maatregelen van Nederland had geëist. Nederland kreeg een jaar extra tijd om het begrotingstekort aan te pakken.

Tijdens een eurotop in december bespreken de Europese regeringsleiders of de hervormingsafspraken moeten worden vastgeelegd.