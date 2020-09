Omgaan met therapie-bijeenkomsten onder werktijd

Editg van Schie Ⓒ Eigen foto

Een van onze medewerkers vroeg mij afgelopen vrijdag of ik het goed vind als hij tijdens werktijd naar AA-bijeenkomsten gaat. Ik moest even schakelen want ik wist niet dat hij een alcoholprobleem heeft. Ik heb gezegd dat ik er deze week op terug kom. Wat zijn de regels?