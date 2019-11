Vier op tien consumenten sceptisch over Black Friday

Bijna zes op de tien ondervraagden hebben goede ervaringen met het fenomeen, terwijl de groep sceptici goed bleek voor 43 procent. Daarvan associeert ongeveer een derde de dag vooral met misleiding. Van de groep mensen die vorig jaar iets tijdens Black Friday kocht, zou 66 procent van plan zijn om dit weer te doen.

Black Friday is aanstaande vrijdag. Diverse winkels zijn al begonnen met hun aanbiedingen. "Onze tip aan winkels is om onzekerheid weg te nemen over misleiding door transparant te communiceren over de prijzen. Laat zien dat een aanbieding ook een echte aanbieding is", zegt Frank van Kesteren, marketeer bij Kieskeurig.nl.

De Consumentenbond waarschuwde vorig jaar nog dat de kortingen die winkeliers geven tijdens Black Friday gemiddeld niet hoger zijn dan op andere momenten in het jaar. De onderzoekers kwamen destijds ook veel nep-aanbiedingen tegen. Met van-voorprijzen suggereren winkels dan flinke kortingen, terwijl de doorgestreepte ‘van-prijs’ nooit is gerekend.