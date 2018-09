Activiteit in Franse economie neemt af

De inkoopmanagersindex voor de Franse economie zakte deze maand volgens een eerste raming van 50,5 naar 48,5. Een stand lager dan 50 wijst op krimp. Zowel in de industrie als de dienstensector nam de activiteit af ten opzichte van oktober. De graadmeter voor de industrie zakte naar 47,8, die voor de dienstverleners kwam uit op 48,8.

In het derde kwartaal kromp de Franse economie met 0,1 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Markit-econoom Jack Kennedy sprak van een ,,teleurstellende terugval na 2 maanden met marginale groei''. De slechte cijfers onderstrepen volgens hem de kwetsbaarheid van de Franse economie, waar de binnenlandse vraag nog altijd bijzonder zwak is. Volgens Kennedy dreigt Frankrijk in dit kwartaal opnieuw in een recessie te verzanden.