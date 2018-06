Tele2 overweegt verkoop vaste netwerk

Tele2 heeft de keuze tussen een verkoop van zijn oude netwerk, of een modernisering waardoor het sneller internet of glasvezeldiensten kan aanbieden. ,,Wij wegen onze opties'', zei Granryd. Hij voegde eraan toe dat de vaste lijnen in het afgelopen kwartaal in een versneld tempo ,,minder aantrekkelijk'' zijn geworden.

Op de lange termijn verwacht Tele2 alleen nog mobiele diensten aan te bieden, zei Granryd. Het telecombedrijf timmert op dat terrein ook in Nederland flink aan de weg. Het kocht eind vorig jaar een licentie voor 4G, een nieuwe en snellere vorm van mobiel internet. Daarmee gaat Tele2 rechtstreeks de concurrentie aan met onder meer marktleider KPN.