’Denk niet dat er geen oorlog kan komen’

Met hun verhalen en foto’s berichtten beiden over ver doorgevoerd nationalisme, over het dagelijke geploeter, over hoop en ontmoediging. Niet bepaald een vakantie. Bloed en honing heet het boek, dat tijdens het fotofestival in Naarden werd bekroond vanwege ’de extreme zorgvuldigheid waarmee het is vormgegeven’. Terwijl wat erin staat zo relevant is.

Konavle in Kroatië, een controlepost aan de Adriatische Zee. Ⓒ Foto Nicole Segers

Bedrieglijk romantische foto’s van watervlakten en landschappen verhullen de pijn, haat en angst die er onder de oppervlakte liggen. Dat blijkt weer uit andere foto’s. ,,Het kan zó kapot zijn”, zegt Jesenko Galijašević, historicus uit Sarajevo, in het boek. ,,Denk niet dat het niet gebeurt, dat er geen oorlog kan komen. De wereld waarin je leeft, die je gewoon vindt, kan in één klap voorbij zijn. Niemand geloofde het, wij ook niet, maar het is toch gebeurd.”

Ter sprake komt kort het drama van Srebrenica: de moord op duizenden moslim-mannen en jongens door de troepen van Ratko Mladic, die dit jaar ook in hoger beroep tot levenslang werd veroordeeld. Een portret van Mladic prijkt overigens nog steeds als muurschildering op een flatgebouw in Gacko.

De genocide van Srebrenica wordt in het boek gezien als het falen van Europa. ,,Balkanbewoners hopen dat een lidmaatschap van de Europese Unie de grenzen die hen scheiden zachter zal maken, zoals Joegoslavië dat voorheen heeft gedaan”, schrijft Van der Linde. ,,Intussen gebeurt het tegendeel: in plaats van pal te staan voor de eigen Europese waarden, stoot Brussel deze regio steeds verder van zich af. De onderhandelingen met de Balkanlanden die willen toetreden tot de EU, worden elk jaar weer uitgesteld. Dit voedt de macht van de nationalistische leiders op de Balkan en geeft tegelijkertijd buitenlandse machten zoals Turkije, Rusland en China, die daar graag op inspringen, meer speelruimte in de regio.”

Een verfrissing in de Macedonische hoofdstad Skopje. Ⓒ Foto Nicole Segers

In Bosnië-Herzegovina gaat het duo op bezoek bij een jongerencentrum dat zich ’Brugvereniging’ noemt. Een van de geïnterviewde jongeren zegt dat al haar leeftijdgenoten liefst weg zouden willen: ,,’Echt iedereen’. Zo gaat het in alle voormalige Joegoslavische landen.”

Het gaat over de bommen die na dagen van rust pas vielen, als de eerste mensen weer naar buiten durfden. En de tweede lading bommen die viel, als iedereen de straat oprende om de gewonden te helpen. Dat veroorzaakte de meeste doden.

Weggestorven is het toeristenrumoer op het Kroatische eiland Rab. Ⓒ Foto Nicole Segers

,,Op feestjes hebben we plezier, lachen we, drinken we, maar altijd begint er aan het einde iemand over politiek, over de situatie in het land, en dan zijn we allemaal weer somber,’ zegt Dajana.‘Daarom is ons centrum zo belangrijk,’ zegt Predrag daarop. ‘We ondersteunen elkaar, bundelen onze energie.’,Ik word er blij van,’ knikt Dajana. ,We werken samen aan iets positiefs, in plaats van depressief af te wachten of de maatschappij iets doet’.”