Autoverkoop naar recordverlies

Sinds de Europese autokoepel ACEA de cijfers bijhoudt is de verkoop van nieuwe auto’s op jaarbasis nog nooit zo hard gedaald als in april. Er werden in de Europese Unie afgelopen maand slechts 270.682 nieuwe auto’s geregistreerd, een daling van 76,3% ten opzichte van de ruim 1,1 miljoen in april vorig jaar.

In Italië en Spanje verdampte de verkoop van nieuwe auto’s nagenoeg helemaal met een verkoopdaling van respectievelijk 97,6% en 96,5%. Van de grote automarkten wist Duitsland de schade nog ‘beperkt’ te houden tot een verlies van 61,1% en zag Frankrijk zijn verkopen met 88,8% dalen.

Nederland

Nederland deed het relatief goed. Hier werden in april 15.373 auto’s geregistreerd, wat nog altijd een daling van 53% is. Alleen Denemarken, Roemenië en Zweden boekten een relatief lager verkoopverlies dan Nederland.

Over de eerste vier maanden ligt de verkoop nu 38,5% achter op vorig jaar. Mazda en Fiat Chrysler (FCA) krijgen de hardste klappen te verduren. Mazda verkocht in de Europese Unie 53,6% minder auto’s dan in de eerste vier maanden van 2019. Bij FCA ligt het verkoopverlies op 48%.

Toyota en BMW doorstaan tot op heden de coronacrisis het beste als het gaat om het aantal nieuwe registraties in de Europese Unie. De Japanners verkochten 24,4% minder auto’s en BMW boekt een verkoopverlies.