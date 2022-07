Wat bracht Nederlandse genodigden naar Duits stadspaleis?

Vanwege deze historische band troffen Nederlandse en Duitse hoogwaardigheidsbekleders elkaar in het Stadtschloss van Fulda. Ter gelegenheid van het 250-ste geboortejaar van Willem I, die als Willem-Frederik tussen 1802 en 1806 regeerde over het vorstendommetje in de deelstaat Hessen, werd in zijn voormalige paleis de expositie Design and Dynasty. 250 Jahre Hofleben Oranien-Nassau geopend over de Oranjevorst en zijn nazaten.

Oud-grootmeesteres Martine van Loon-Labouchere en advocaat en nazaat Frederik Willem baron van Hogendorp.

Vandaar dat Martine van Loon-Labouchere, oud-grootmeesteres van koningin Beatrix en koning Willem-Alexander, bij de aftrap van de expo over hun voorvader was. „Ik zit ook in de Raad van Toezicht van de expositie”, die naar Fulda was gebracht door haar neef Willem Labouchere. Zij doet dit controlerende werk samen met advocaat Frederik Willem graaf van Hogendorp, een verwant van Gijsbert Karel van Hogendorp, de man die Willem Frederik in 1813 naar Den Haag riep om na de Franse overheersing souverrein vorst te worden van de Verenigde Nederlanden.

De Oranjevorst kon overigens slecht opschieten met zijn ’weldoener’ Van Hogendorp. „Het waren beide krachtige persoonlijkheden, dus dat botste direct”, weet nazaat Frederik Willem van Hogendorp.

Mirjam Verhaagen van Post-nl (l.) met plaatsvervangend ambassadeur in Berlijn Willemijn van Haaften.

Adviseur Casper van Hooren, binnenhuisarchitect Stijn Hofstede en diplomaat Nicolaas de Regt.

Maar tussen al het ’Oranje-geweld’ was ook aandacht voor die andere band tussen Fulda en Nederland, namelijk Bonifatius. „Onze stad speelt natuurlijk een dubieuze rol”, gaf burgemeester Johannes Kramer van Dokkum toe. „Onze voorouders hebben de missionaris vermoord. Maar vanuit het perspectief van de Friezen, die hij probeerde te bekeren, was hij een heiligschenner die hun heilige Wodanseik omhakte.”

De Dokkumse burgemeester Johannes Kramer met zijn vrouw

’Vorstinnen’ van de avond waren expomaakster Nicole Uniquole en Oranje-deskundige Reinildis van Ditzhuyzen, die de nog tot 28 augustus durende expositie in het Stadtschloss hebben georganiseerd.

Nicole heeft ook het Nederlandse paviljoen voor de Wereldexpo in Doebai áangkleed. Daarom was de voormalig directeur van het paviljoen, de diplomaat Nicolaas de Regt speciaal overgekomen.

Studentes van de Zwolse kunstacademie ArtEz Keescha Burink (l.), Lieke Profijt, en Marjolien de Wit zorgden voor de huisstijl van de expositie.

Ook Mirjam Verhaagen van PostNL was naar Hessen gereisd. En ze had ook nog een speciale missie. De verantwoordelijke voor bijzondere uitgaven bood opperburgemeester dr. Heiko Wingenfeld van Fulda de eerste postzegels van koning Willem I. „Ik hoop dat de Nederlanders veel kaarten naar Fulda sturen, dan krijgen wij de postzegel ook”, lachte de magistraat. „Dat ga ik zeker doen”, riep expodiva Nicole Uniquole verrukt.