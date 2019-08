’Trump kan handelsoorlog met China niet winnen’

China heeft daarmee een betere onderhandelingspositie in het handelsconflict met de Verenigde Staten, schrijft hoofd strategie voor markten Kristina Hooper van Invesco, met eind vorig jaar $888 miljard onder beheer.

Voortgaan met het opleggen van importheffingen en sancties wordt bovendien een grote probleem voor de Amerikaanse centrale bank, stelt Hooper in onderzoek naar het conflict.

"China heeft een langere adem dan de VS"

President Trump legde extra heffingen op $300 miljard aan goederen uit China. Peking zette een stop op de aankoop van alle landbouwproducten uit de Verenigde Staten.

„China heeft meer instrumenten om de negatieve effecten van importtarieven te pareren”, stelt Hooper. „China heeft hierdoor een langere adem dan de VS.”

Dat geluid van de grote investeerder vanuit de VS is opvallend. Het sluit aan bij wat Gary Cohn, de voormalige directeur van de Amerikaanse National Economic Council, eerder betoogde: de VS kan de handelsoorlog niet winnen.

Dat de Chinese munt op 5 augustus zakte naar een koers van zeven renminbi tegen één Amerikaanse dollar, noemt Hooper in een artikel over het conflict ’een positieve ontwikkelingen voor China’. De VS hebben China de officiële status van valutamanipulator toebedeeld.

Strateeg Hooper van Amerikaanse investeerder Invesco. Ⓒ INVESCO

„Dit stelt China in staat de nieuwe importtarieven beter te doorstaan. Het suggereert bovendien dat China zich niet laat dwingen tot een handelsovereenkomst met de VS, met voorwaarden die voor China onbevredigend zijn.”

Hoe komen de twee kemphanen uit het conflict? Hooper ziet een ’kleine maar groeiende kans dat de VS op korte termijn capituleren en kleine concessies zullen doen om tot een handelsovereenkomst met China te komen’.

