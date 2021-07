Staal stuwt AEX tot boven 732 punten

De AEX-index sluit 1,3% in de plus op 732,15 punten. De Midkap-index eindigt 1,4% hoger bij naar 1051,1 punten.

Elders in Europa won de Duitse DAX 1,7%, de Britse FTSE gaat 1,2% hoger het weekend in en Parijs dikt 2% aan.

De vrees dat het economische herstel van de coronacrisis zal vertragen door de opmars van de Delta-variant zorgde donderdag nog voor forse verliezen op de aandelenmarkten. Ondanks het voortvarende herstel bij de meeste koersen houdt Cees Smit, handelaar bij Today’s er rekening mee dat de turbulentie in de zomermaanden verder gaat toenemen. „Vooral de onzekerheid bij beleggers wanneer de Federal Reserve gaat besluiten een begin te maken met de afbouw van zijn aankoopprogramma kan de beurzen nog flink in beweging gaan zetten.”

Tijdens de G20-top, die vrijdag in het Italiaanse Venetië begint, zal met name worden gesproken over het al dan niet invoeren van een minimum belastingtarief voor bedrijven. Eerder bereikten de landen van de G7 daarover al een akkoord op hoofdlijnen. „Het defenitief groen licht geven aan het belastingplan bij de G20 kan een negatieve impact geven op het beursklimaat,” stelt Smit. „Het tegengaan van belastingontwijking kan vooral grote techbedrijven parten gaan spelen.”

In de Aziatische regio gingen de belangrijkste aandelenmarkten vrijdag overwegend omlaag. De Nikkei in Tokio sloot de week 0,6% lager af. De Hang Seng-index in Hongkong veerde 0,9% op na de zware verliesbeurt een dag eerder.

Secretaris-generaal van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) Mathias Cormann waarschuwde dat nieuwe uitbraken van het virus de grootste risico's zijn voor het herstel van de wereldeconomie. Volgens Cormann is er een wedloop gaande tussen het vaccineren van zoveel mogelijk mensen over de hele wereld en het risico dat er nieuwe varianten opduiken.

Bij de hoofdfondsen staat ArcelorMittal op 5,4% dagwinst. Bank of America werd erg positief over de staalsector, die volgend jaar tot 20% meer vraag zou opleveren na een toename met 11% dit jaar.

Unibail-Rodamco-Westfield kan ook op kopersinteresse rekenen. Het vastgoedfonds dikt 2,3% aan.

Ook chipfondsen laten een opleving zien na een positief kwartaalbericht van chipfabrikant TSMC. ASML koerst 1,7% hoger. ASMI wint 1,4%.

Financiële waarden klimmen ook omhoog. ING en Aegon zien de koersen 1,7% respectievelijk 2% aantrekken.

In de AEX plust Prosus 0,6%. Een dag eerder maakte de techinvesteerder nog een duikeling. Aandeelhouders van Prosus gingen akkoord met de aandelenruil met het Zuid-Afrikaanse moederbedrijf Naspers. Die ruil kan de volgens ceo Van Dijk de ’stevige onderwaardering’ van de investeringsmaatschappij wegwerken.

Aan de andere kant zakt Shell fractioneel weg na de voorgaande dag nog de voeten droog te hebben gehouden. Hekkensluiter Just Eat Takeaway moet 4% afstaan.

Philips levert 0,4% in. Analisten van LBBW schroefden hun aanbeveling voor het zorgtechnologieconcern terug,

Bij de middelgrote fondsen doet Galapagos goede zaken met een vooruitgang van 3,5%. Gespecialiserd staalconcern Aperam pakt er 3,6% bij. Flow Traders valt 1,4% terug.

