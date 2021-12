Premium Het beste van De Telegraaf

In Het Vizier Imago KLM, Schiphol en Staat is beschadigd

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

Het grote publiek kan het coronabeleid in Nederland vaak niet volgen, en dat geldt ook voor het hoekje ’luchtvaart en corona’. Sinds vrijdag blijkt dat weer, nadat beelden en tweets van KLM-passagiers die sinds vrijdag urenlang in het vliegtuig, Schiphol en in een hotel werden ’vastgehouden’ de wereld over gingen. Veel mensen zijn boos op luchtvaartmaatschappij KLM, dat besmette reizigers met de ’Omicron-express’ naar binnen vliegt.