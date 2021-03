Zwakke start bij techfondsen VS om rentevrees

Vlak na de start zakt Dow Jones-index 0,1% naar 32985 punten en de S&P500 valt 0,6% terug naar 3951 punteb. Techbeurs Nasdaq moet 1,3% afstaan op 13545 punten. De Dow belandde woensdag voor het eerst in de geschiedenis boven de grens van 33.000 punten.

Het macronieuws uit de VS was negatief. Na weken van dalingen ging het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de voorbije week met 45.000 omhoog naar 770.000.

Fed-voorzitter Powell benadrukte woensdagavond nog ondanks de aantrekkende inflatie geen reden te zien om de beleidsrente opwaarts bij te gaan stellen. De rente staat als sinds maart vorig jaar op bijna 0%.

Terugtrekkende beweging tech

Techfondsen maken een terugtrekkende beweging nadat de Amerikaanse 10-jaarsrente opliep naar ruim 1,7%. Apple leverde 1,3% in. De smartphonefabrikant gaat mogelijk in april een sneller Ipad op de markt brengen.

Nikola duikt 5% omlaag. Hanwha Group, een grote investeerder bij de fabrikant van elektrische wagens, heeft zijn belang gehalveerd.

McDonald’raakt 0,4% kwijt. De Zwitserse bank is positief gestemd over de gang van zaken bij de hamburgerketen in het lopende kwartaal.