Diversificatie is ook nu belangrijk

Een Amerikaanse vermogensbeheerder gespecialiseerd in alternatieve beleggingen, Attain Capital, schreef afgelopen maandag een nieuwsbrief over beleggers die teleurstellend presterende beleggingscategorieën, als obligaties en alternatieve beleggingen, aan het inruilen zijn voor aandelen. De reden hiervoor is dat, althans dat meent Attain Capital, beleggers nu ‘achter de mooie aandelenrendementen aan te hollen zijn’.

Om aan te tonen hoe enthousiast beleggers, vooral Amerikaanse beleggers, voor aandelen zijn geworden wordt door Attain een tweetal grafieken getoond die aangeven met hoeveel ‘leverage’ of geleend geld er belegd wordt (“margin debt”), in absoluut bedrag en als percentage van het bbp. In de grafiek aan de rechterkant is te zien dat er nu meer dan 2,25% van het Amerikaanse bpp aan margin debt uit staat.

Let wel, de laatste twee keer dat er meer dan 2,25% van het bbp werd geleend om in aandelen te beleggen, volgden daarna grote bearmarkten, die van 2001 en 2008.

Volgt er nu weer een correctie? Waarschijnlijk wel, alleen is het lastig aan te geven wanneer. Het probleem is dat niemand weet hoeveel rek er in een aandelenballon zit. In 1998 en 1999 beleefden we nog twee fantastische aandelenmarkten, terwijl ook diverse fundamentele waarderingsseinen al op rood stonden. Het gaat er overigens nu even niet om wanneer de aandelenmarkten weer een correctie laten zien en of daarmee het stijgende langetermijnplaatje aangetast wordt, het gaat er om wat een belegger zou moeten doen met zijn portefeuille.

Een bekend beursgezegde luidt: ‘je wordt rijk (of juist niet) door te speculeren en je behoudt je kapitaal door te spreiden’. Wie nu vol in de aandelen zit speculeert met zijn geld. Dat is verder prima, als speculatie bewust de doelstelling is, bijvoorbeeld om te proberen snel rijk te worden. Maar beschouw speculeren wel als het wonen in een huis zonder brandverzekering. Spreiding toont meestal pas zijn nut als het nodig is.

Hieronder staan de rendementen van de Yale Endowment. Ik heb in columns eerder aandacht besteed aan de prestaties van endowments als die van Yale en Harvard. Afgaand op het verleden behoren endowments tot de beste beleggers ter wereld. Ze staan bekend om hun spreiding en daarbij hun agressieve allocaties naar private equity en hedgefondsen.

De resultaten zijn een beetje lastig te interpreteren omdat veel endowments met andere boekjaren werken, van juni tot en met juni. Dit jaar zijn de rendementen van Yale tot nu toe niet spectaculair. Ze zitten door relatief lage allocaties in aandelen (Yale zit maar op 7% Amerikaanse aandelen) slechts enkele procenten boven nul. Reden om nu af te zien van het spreidingsbeginsel? Nee. Overigens is Yale zijn allocatie naar private equity dit jaar wel flink aan het afbouwen.

Harry Geels is econoom en directeur Research en partner bij Inmaxxa Vermogensbeheer in Naarden (www.inmaxxa.nl). Daarnaast is hij hoofdredacteur van Traders Club Magazine (TCM) (www.tradersclub.nl) en partner van de ML Finance Academy (www.mlfa.eu). De informatie in deze opinie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De standpunten en vooruitzichten van Geels geven zijn persoonlijke mening weer.