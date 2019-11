Een op de vijf automobilisten kent kosten niet

Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond onder bijna 7000 panelleden.

De kosten van een auto lopen uiteen van €250 per maand voor een vijf jaar oude Dacio Sandero tot maar liefst €1600 per maand voor een nieuwe Mercedes-Benz S350 BlueTEC Prestige, die ruim een ton kost. De bond gaat uit van gemiddeld 15.000 gereden kilometers per jaar en een gebruiksduur van vijf jaar, als je de auto nu koopt.

Vooral brandstof en verzekeringspremies zijn in het afgelopen jaar fors duurder geworden. Benzine ging in twee jaar 11% in prijs omhoog, diesel 19%, blijkt uit een berekening van de Consumentenbond op basis van cijfers van het CBS.

Private lease

Als ze een nieuwe auto moeten kopen, kiest meer dan de helft voor een tweedehands exemplaar, dat zij met eigen geld willen kopen. Een op de vier zou voor een nieuwe auto kiezen. Een op de acht kiest voor private lease. Een reden daarvoor is vaak dat er zo in een relatief dure elektrische auto kan worden gereden.