Angst voor stijging: hypotheekrente lang vastgezet

’Wat voor de kapsels geldt, geldt sinds het begin van de lockdown ook voor de hypotheekrente: kort is uit, lang is in’, concludeert adviesketen De Hypotheekshop dan ook.

Consumenten kiezen minder voor korte en middellange perioden als variabel, 1 jaar vast en 10 jaar vast, en vaker voor 20 of 30 jaar zekerheid.

Bij consumenten die een hypotheek met NHG afsluiten, wordt het vaakst gekozen de rente 20 jaar vast te zetten, dan 30 jaar en dan pas 10 jaar vast.

Rentestijging

De afgelopen zes weken is de hypotheekrente licht gestegen. Normaliter kiezen consumenten er doorgaans voor om de rente korter vast te zetten als de rente stijgt, meldt De Hypotheekshop. Dat is effect is nu nog niet zichtbaar.

Bekijk ook: Stijging hypotheekrentes lijkt weer voorbij

Maar dat consumenten op dit moment niet uitgaan van een verdere daling, blijkt wel uit het feit dat de keuze voor een variabele rente of slechts 1 jaar vastzetten minder vaak wordt gemaakt.