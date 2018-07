'Vermijd de echt slechte beleggingen'

Belegt sinds: Mijn studietijd. Het was de internethype, alles ging omhoog. Ik besloot het ‘rustig’ aan te doen en kocht samen met mijn broer een calloptie op Unilever. Dezelfde dag met mooie winst meteen weer verkocht.

Filosofie: De meeste beleggers stoppen al hun energie in het vinden van de allerbeste beleggingen. Het is echter minstens zo belangrijk slechte beslissingen te vermijden. Het is helemaal niet erg als je niet altijd de allerbeste belegging kiest, zolang je de écht slechte maar vermijdt. Zo doe je het beter dan de rest en loop je niet in zeven sloten tegelijk.

Geduld is een schone zaak: Beleggen is een langetermijnsport. Misschien een cliché, maar daarom niet minder waar. Je moet geduld hebben. Laat je niet uit het veld slaan als het even tegenzit. Wees kritisch en als je nog steeds overtuigd bent van een belegging, blijf dan zitten. Ik verbaas me regelmatig over de schommelingen van dag tot dag.

Interessant: Binnen aandelen, Japan. Met het oog op de toekomst is het zaak voor de Japanse overheid en de centrale bank om de periode van deflatie definitief vaarwel te zeggen. Een manier om dat te doen is door je eigen munt te verzwakken. En dat is goed voor de concurrentiepositie van Japanse bedrijven en hun winsten.