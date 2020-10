’Koning Filip schildert goed’

Een stralende prinses Delphine voor haar net onthulde kunstwerk ’Ageless Love’ (Leeftijdloze liefde) in het Gerdapark in Sint-Niklaas. ,,Het is hard om te breken, net als de liefde”, legde zij uit over haar keuze voor staal. ,,En net als de liefde, veroudert het ook mooi, het krijgt een mooie patine, net als de mens rimpels krijgt.” De onthulling ging niet vanzelf. Het doek dat over de stalen letters hing, bleef aan de scherpe punten hangen.

Ⓒ AFP