Dreigende taal Rusland maakt graanprijzen fors hoger

Rusland beschouwt alle schepen die via de Zwarte Zee op weg zijn naar Oekraïense havens als potentiële vervoerders van militair materieel, waardoor hun veiligheid in het geding komt. Dat verkleint ook de kans dat Oekraïne agrarische producten kan blijven exporteren via de Zwarte Zee na het verlopen van de graandeal met Rusland.

Plus 10 procent

Termijncontracten voor de levering van tarwe stegen woensdagmiddag ruim 10% op de toonaangevende beurs in Chicago. Maïs, een ander belangrijk exportproduct voor Oekraïne, werd op de grondstoffenmarkten zo'n 9% duurder.

De waarschuwing van het Russische ministerie komt enkele dagen nadat het Kremlin de graandeal liet verlopen. Dat akkoord kwam vorig jaar tot stand met hulp van de Verenigde Naties en Turkije en maakte de hervatting van de export uit Oekraïense havens in oorlogstijd mogelijk. Rusland vindt dat uitvoer van zijn eigen landbouwproducten te veel lijdt onder internationale sancties en wil daarom niet verder met de deal.

Exporteurs

Oekraïne en Rusland zijn samen belangrijke exporteurs van granen, zoals maïs, tarwe of gerst. Na het uitbreken van de oorlog schoten de wereldmarktprijzen voor die voedingsmiddelen ook al omhoog, wat tot zorgen leidde over de gevolgen voor met name armere landen. De graandeal maakte een einde aan die extreme prijsstijgingen.