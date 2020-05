UWV keert ruim €4 miljard aan NOW-voorschotten uit

Bij die bedrijven werken in totaal 1,9 miljoen mensen die indirect door de overheid in dienst worden gehouden. De regeling staat sinds 6 april open en loopt tot eind deze maand.

Het UWV is inmiddels bezig met het tweede voorschot aan bedrijven. In de eerste termijn ontvingen werkgevers 2,1 miljard euro. Bij 110.000 werkgevers staat deze week of begin volgende week het geld voor de tweede termijn op de rekening, nog voor het salarismoment in mei.

Afgelopen week kreeg het UWV nog 5000 aanvragen binnen voor de NOW, de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. De meeste bedrijven die een beroep doen op de regeling zijn actief in de horeca en catering.

Nieuw noodpakket

Ergens de komende weken moet er een nieuw noodpakket liggen voor de maanden juni, juli en augustus. Waar het eerste pakket vooral gericht was op het zo goed mogelijk behouden van volledige werkgelegenheid, zal het kabinet met het tweede pakket vooral pogen zoveel mogelijk bedrijven overeind te houden. Bedrijven die bij de overheid om steun aankloppen mogen vermoedelijk zonder boete werknemers op straat zetten. Ook wordt gekeken naar extra controle vooraf en een mogelijke tegemoetkoming in de vaste lasten van bedrijven.