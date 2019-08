Trump valt topman Google aan

Topman Sandur Pichai van de grootset zoekmachine ter wereld kwam vanaf 2016 regelmatig naar het Witte Huis, het laatste bezoek dateert uit maart, om Trump ervan te verzekeren dat Google niet in zee ging met Chinese techbedrijven. Hij meldde tegenover Trump zijn kabinet te ondersteunen, aldus de president.

Topman Sundar Pichai van Google onder vuur. Ⓒ AFP

Maar de in 2018 ontslagen Google-mederwerker Kevin Cernekee vertelde op Fox een heel ander verhaal: Pichai en Google zouden er alles aan doen om Trumps verkiezing via manipulatie van de zoekmachine Google te helpen frustreren.

Sinds dinsdag is Trump in een serie tweets uitgevaren tegen Pichai. Hij richtte zich daarbij specifiek op de presidentsverkiezingen van 2020: ’Check out what @Google is up to for the 2020 election!’ Vorig jaar meldde hij dat sociale media „superlinks” zijn en de komende verkiezingen proberen te beïnvloeden.

Die uitspraak volgde op de hoorzitting van leden van databedrijf Cambridge Analytica die ervan beschuldigd zijn Facebook-gegevens te hebben misbruikt om in 2016 Republikeinse kandidaten en Trump zelf te ondersteunen.

en vervolgt:

De koers van Google, met geclaimd dagelijks vijfhonderd miljoen gebruikers, lijdt er dinsdagmiddag niet onder, het aandeel staat op een 0,6% hogere S&P500-index op Wall Street 1,7% in de plus.